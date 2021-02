SARS-CoV-2 e vaccini: Johnson & Johnson chiede l’autorizzazione d’emergenza alla FDA

Johnson & Johnson ha presentato la richiesta di autorizzazione d’emergenza per il suo vaccino contro il SARS-CoV-2 alle autorità statunitensi: lo ha reso noto la società, precisando di avere sottoposto la domanda alla Food and Drug Administration (FDA) per l’Emergency Use Authorization (EUA) per il suo farmaco, che prevede una sola dose.

Il procedimento richiederà alcune settimane: se approvato sarà il terzo vaccino approvato negli Stati Uniti dopo Pfizer-BioNTech e Moderna.

I risultati preliminari di un ampio studio hanno mostrato che il vaccino di J&J era sicuro e offriva una forte protezione contro COVID-19 da moderato a grave.

“La richiesta odierna presentata alla FDA di autorizzare all’uso di emergenza il nostro vaccino contro il Covid-19 a iniezione singola è un passo fondamentale per ridurre la malattia a livello globale e mettere fine alla pandemia“, ha affermato Paul Stoffels, direttore scientifico di Johnson & Johnson.

Gli Stati Uniti al momento hanno vaccinato l’8,5% della popolazione e somministrato 35.203.710 dosi di vaccino.

Le autorità hanno già distribuito 57.489.675 di dosi del farmaco di Moderna e Pfizer/BioNTech.

Secondo i CDC, 27.905.197 di americani sono stati già immunizzati con una prima dose, e 6.926.050 hanno ricevuto già la seconda.