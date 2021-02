Sars-Cov2, ministro della salute britannico shock: “Per la strategia vaccinale ci siamo ispirati al film Contagion”

E’ stato il film ‘Contagion‘, pellicola del 2011 sulla pandemia generata da un virus misterioso e sui devastanti effetti sulla società, ad ispirare la campagna vaccinale britannica contro il Covid-19. E’ quanto rivelato dal ministro della Salute del Regno Unito, Matt Hancock, in un’intervista a Lbc radio. Il film sembra quasi un anticipazione molto realistica di quanto affrontato nell’ultimo anno a causa della diffusione di Sars-Cov-2. “Contagion mostra che il momento di maggiore stress per il programma di vaccinazioni anti-Covid – dice Hancock – non è prima che venga autorizzato un vaccino, ma è dopo, quando si scatena un enorme dibattito sull’ordine di priorità” dei soggetti da vaccinare, come riporta la Bbc news online. Hancock spieha che il governo britannico si è mosso “molto precocemente” e ha reso pubblica la lista di categorie che sarebbero state vaccinate per prime. Ma soprattutto si è assicurato di avere il maggior numero possibile di dosi di vaccini. Tutto questo grazie a ‘Contagion‘? In un’altra intervista radiofonica, il ministro – forse resosi conto delle dichiarazioni alquanto bizzarre – ha corretto il tiro: il film “non è stato la mia sola fonte d’ispirazione”, ha risposto ridendo.