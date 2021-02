SARS-CoV2, rimodulato il piano vaccinale in Italia: obiettivo somministrare 14 milioni di dosi entro aprile

Oggi nella riunione Governo-Regioni è stato rimodulato il piano nazionale dei vaccini contro SARS-CoV-2 in Italia. Secondo quanto stabilito, l’obiettivo e’ somministrare 2 milioni di dosi a febbraio, 4 milioni a marzo e 8 milioni ad aprile, per un totale di 14 milioni di dosi in un trimestre.

Nel corso della riunione di oggi, dalle Regioni e’ venuta una proposta unitaria sulla distribuzione dei vaccini Pfizer e Moderna in base alla percentuale reale degli over 80 assistiti delle stesse regioni. Nelle fasi successive la distribuzione avverra’ in base alla popolazione. La rimodulazione iniziera’ dal 15 febbraio, secondo quanto si apprende, dovendo Pfizer distribuire direttamente nei quasi 300 siti di somministrazione e avendo bisogno di tempo per riorganizzarla.