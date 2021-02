Sars-Cov2, Bassetti zittisce Galli: “Basta terrorizzare sulle varianti, a marzo vedremo la luce”

Tra i virologi, in tema Sars-Cov2, la guerra fredda prosegue, vedendo schierati da un lato gli allarmisti e dall’altro gli equilibrati. L’ultimo vivace scambio di idee pubblico in ordine di tempo è quello avvenuto durante la trasmissione “Non è l’Arena”, dove Matteo Bassetti ha smentito nettamente le dichiarazioni di Massimo Galli. L’infettivologo del San Martino di Genova ha precisato come nel suo ospedale non ci siano “reparti pieni di varianti Covid“. “Nella comunicazione – ha sottolineato Bassetti – bisogna fare molta attenzione, il rischio è quello di terrorizzare le persone. La variante inglese non è più letale”.

Inoltre, ha sottolineato il medico, ci saranno altre quattro o cinque settimane nelle quali “dovremo stare attenti, ma bisogna raccontare anche come stanno le cose. Il vaccino infatti copre anche la variante inglese, questo va detto. Basta terrorizzare le persone che ora hanno bisogno di tutto tranne che di avere paura”. “A marzo vedremo la luce”, ha assicurato.