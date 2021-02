Sars-Cov-2, in arrivo nuovo dl: probabile proroga del divieto degli spostamenti tra regioni fino al 5 marzo

Il divieto di spostamento tra le regioni potrebbe essere prorogato fino al 5 marzo, con l’arrivo di un nuovo decreto legge. La misura, sostenuta dal ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, è stata incentivata anche dalle Regioni stesse. “L’orientamento della Conferenza delle Regioni e’ di richiedere di prorogare il dl che vieta gli spostamenti da una Regione all’altra, anche per la zona gialla“, aveva detto ieri il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. La richiesta potrebbe dunque essere accolta con un Consiglio dei ministri ad hoc, previsto per le 15 di oggi, alla presenza del premier incaricato Mario Draghi. Lo stop agli spostamenti, anche tra Regioni gialle, attualmente è in vigore fino al 15 febbraio.