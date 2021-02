Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Comprendo le polemiche per la chiusura da parte del governo degli impianti di sci. Personalmente condivido il merito -è giusto fare di tutto per salvaguardare la salute dei cittadini- ma critico il metodo -ancora una volta, e in questo l’esecutivo Draghi paga l’eredità avvelenata lasciatagli dal suo predecessore, una scelta così importante è stata annunciata con pochissime ore di preavviso”. Lo afferma Maria Teresa Baldini, deputata di Forza Italia.