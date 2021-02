Sci: Malan, ‘stop ultimo atto governo Conte’

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – ‘Voglio considerare l’assurdo stop agli impianti sciistici, giunto quando spese e programmi sono stati abbondantemente fatti, l’ultimo atto del governo Conte, l’ultimo di quei decreti di dubbia costituzionalità e di certa mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini che investono, lavorano e amano il proprio Paese”. Lo afferma Lucio Malan, vicecapogruppo vicario di Forza Italia al Senato.

“Da oggi in poi -aggiunge- bisognerà rispettare le regole e soprattutto rispettare i cittadini italiani. In questo senso, ottima la proposta del neo coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani di sostituire Domenico Arcuri con una persona capace come Guido Bertolaso”.