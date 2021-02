Sci: Moelgg, ‘contento per decisione Cts su impianti, ci vuole un po’ di libertà’

Roma, 4 feb. – (Adnkronos) – “Sono contento della decisione del Cts di far riaprire gli impianti da sci nel regioni gialle. Pur con tante limitazioni si potrà riottenere un po’ di libertà, potersi fare qualche bella sciata è quello che ci vuole”. Manfred Moelgg commenta così all’Adnkronos la riapertura degli impianti di sci nelle regioni gialle dal 15 febbraio.

“Io mi sarei augurato -aggiunge il 38enne finanziere- una riapertura anche nelle regioni arancioni visto che sono altoatesino e noi al momento non potremmo riaprire anche se manca ancora qualche giorno. E’ giusto però che a prendere le decisioni sia chi ha chiaro il quadro della situazione e i rischi che ancora si corrono con questo maledetto virus”.

“La riapertura è anche importante per il settore della montagna che ha sofferto tantissimo e per le persone che potranno riprendere a lavorare. La stagione è quasi finita ma meglio tardi che mai”, conclude Moelgg.