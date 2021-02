Scuola: Giannelli (Anp), ‘apprezzamento per metodo Bianchi, presto tavoli tecnici’

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – Il Presidente nazionale dell’Anp, Antonello Giannelli, a margine del primo incontro ufficiale (in videoconferenza) tra il Ministro dell’istruzione Bianchi e le Organizzazioni sindacali ha affermato di avere “molto apprezzato il metodo di lavoro proposto dal Ministro Bianchi, basato sull’ascolto di tutte le posizioni e sull’approfondimento delle tematiche più rilevanti per le quali saranno attivati specifici tavoli tecnici”.

“Durante la riunione – ha proseguito – si è parlato anche delle Ordinanze sugli esami di Stato e condivido la decisione di valutare di basare la valutazione degli studenti su un elaborato da concordare per tempo. Obiettivo dell’esame non è solo la valutazione degli apprendimenti ma anche la valorizzazione del percorso e dell’impegno di ogni studente”.