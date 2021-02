Scuola: oggi si torna in presenza in 7 regioni, in classe un milione di studenti

Torna oggi in classe in Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Veneto, Sardegna, Calabria, Campania e Puglia un milione di studenti, tra medie e superiori (al 50%). In Sicilia, passata da zona rossa ad arancione ripartono invece solo II e III classi delle medie, mentre le lezioni delle secondarie di secondo grado proseguono in DAD fino al 7 febbraio.

Nelle altre regioni le lezioni in presenza sono già riprese da settimane: i primi a tornare sui banchi dopo le vacanze di Natale, il 7 gennaio, erano stati gli studenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, in seguito sono tornati a scuola, l’11 gennaio, i ragazzi della Valle d’Aosta, Toscana e Abruzzo, il 18 gennaio i giovani del Lazio, Emilia-Romagna, Piemonte e Molise. Il 25 gennaio avevano ripreso Lombardia, Liguria, Marche, Umbria e Campania (solo le medie).