In Siberia si cercano virus paleolitici in antichi resti animali: l’obiettivo è analizzare il potenziale epidemiologico [VIDEO]

Gli scienziati del Vector Virology Research Center della Russia hanno iniziato a ispezionare i resti mummificati di antichi animali siberiani alla ricerca di virus primordiali, come hanno riferito i media nei giorni scorsi. Secondo il quotidiano Siberia Times, più di 50 campioni di tessuti molli sono stati prelevati da una carcassa di cavallo di 4.450 anni presso lo Yakutsk Mammoth Museum. I ricercatori della Vector e della Northeast Yakutia Federal University raccoglieranno campioni da un mammut lanoso di 43.500 anni, alci, cani e altri animali portati alla luce nel deserto ghiacciato della Siberia.

I campioni saranno inviati alla sede di Vector a Novosibirsk, dove gli scienziati esamineranno i resti alla ricerca di virus, secondo quanto riportato dal notiziario. “Il team del Vector Virology Center è interessato alla ricerca di paleovirus che consentiranno lo sviluppo della paleovirologia in Russia per iniziare e condurre ricerche all’avanguardia sull’evoluzione dei virus“, ha detto la ricercatrice di Vector, Olesya Okhlopkova, in alcune dichiarazioni raccolte da Siberia Times.

Inoltre, ha aggiunto che finora sono state condotte solo ricerche limitate su batteri antichi nei tessuti molli degli animali conservati.

Research begins on the woolly mammoth – so far the only adult – unearthed on the Yamal peninsula last summer. Several scientistic centres including Moscow region, Miass and Yekateriburg will be studying its tissues, bones, tooth and hair. First results are expected in August pic.twitter.com/e8ftQa074S

— The Siberian Times (@siberian_times) February 11, 2021