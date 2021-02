Slavina si distacca sulla Grignetta, nel Lecchese: perlustrazioni per escludere il coinvolgimento di persone

È alto il pericolo valanghe sulle montagne italiane. Gli ultimi giorni sono stati funestati dalla notizia di diverse vittime, mentre continuano le ricerche di 4 escursionisti dispersi da 8 giorni sul Monte Velino, in Abruzzo. Questa volta a preoccupare è il distacco di una slavina sulla Grigna Meridionale, meglio nota come Grignetta (m. 2184), una delle principali montagne della provincia di Lecco.

L’allarme e’ scattato nel pomeriggio di oggi con la mobilitazione dei volontari del Soccorso alpino di Lecco e di un elicottero, le cui operazioni sono ostacolate dalla presenza di nebbia. La zona da perlustrare per scongiurare il coinvolgimento di persone, si trova sopra la localita’ turistica dei Piani Resinelli (Lecco), sul versante di Abbadia Lariana (Lecco). Allo stato attuale, non risultano danni a persone o strutture. L’allarme in quota e’ elevato da giorni anche a causa dei considerevoli accumuli nevosi.