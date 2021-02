Slavina a Piancavallo: nessuna persona coinvolta

Una valanga di notevoli dimensioni si e’ staccata nella tarda serata di ieri dal monte Tremol a Piancavallo (Pordenone). Nessuna persona e’ rimasta coinvolta. La zona era monitorata da giorni dal Servizio valanghe Fvg dopo una prima slavina che si era verificata domenica sulla pista Salomon. Da questa mattina i carabinieri sciatori della stazione di Aviano, i tecnici del Soccorso alpino della stazione di Pordenone, quelli di Promoturismo Fvg e il personale della Protezione Civile regionale stanno operando per la bonifica dell’area di montagna interessata dal fenomeno.

Il vice presidente della Regione, Riccardo Riccardi, e’ in costante contatto con il personale impegnato nell’operazione, anche per concordare con il Comune di Aviano un’eventuale ordinanza che vieti il passaggio in zona nei prossimi giorni. Considerato il rischio “marcato” di distacco di altre valanghe, a causa dell’aumento di temperatura previsto per le prossime ore, la Protezione Civile del Fvg ha diramato un’allerta di color giallo, valida fino a venerdi’, relativa all’intero arco alpino.