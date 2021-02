Sopravvivono 33 giorni su un’isola deserta nutrendosi di cocco e topi: naufraghi salvati dalla Guardia Costiera

La guardia costiera americana ha salvato tre cittadini cubani naufragati su un’isola deserta delle Bahamas, dove vivevano di noci di cocco da ormai 33 giorni. “E ‘stato incredibile. Non so come abbiano fatto. Sono rimasto stupito che fossero in buone condizioni come effettivamente erano“, ha dichiarato il tenente Justin Dougherty alla CNN. Lunedì, durante il pattugliamento di routine, gli equipaggi della Guardia Costiera degli Stati Uniti hanno visto i due uomini e una donna sventolare bandiere improvvisate ad Anguilla Cay, situata in una catena di isole tra le Lower Florida Keys e Cuba.

I tre hanno vissuto ad Angilakei, un’isola disabitata delle Bahamas, per 33 giorni dopo il capovolgimento della loro barca. L’imbarcazione si era capovolta per via delle acque agitate circa cinque settimane fa, come hanno spiegato loro stessi alla Guardia Costiera, e hanno nuotato verso l’isola. Giunti a riva hanno iniziato a procacciare cibo, vivendo di noci di cocco, lumache e topi.

“Abbiamo capito della loro presenza vedendo la bandiera , ma anche una grande croce che avevano costruito“, ha riferito il pilota di elicotteri Mike Alert alla stazione televisiva di Miami WPLG. Il pilota ha quindi deciso di volare intorno ad Angirakei per capire cosa stesse accadendo e l’equipaggio ha riferito di essere tornato sull’isola più tardi per gettare loro acqua, cibo e radio in attesa di ritornare il giorno dopo e salvarli. I tre stavano anche costruendo un rifugio temporaneo, secondo quanto raccontato dai funzionari della Guardia Costiera. Non hanno riportato ferite gravi, ma sono stati trasportati in aereo al Lower Keys Medical Center per controlli di routine.