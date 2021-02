Spazio: 25 anni fa una missione storica con 2 italiani a bordo dello Space Shuttle “Columbia”, Maurizio Cheli e Umberto Guidoni

Venticinque anni fa, il 22 febbraio 1996, venne lanciata un missione storica: dalla base NASA di Cape Canaveral, in Florida, alle 15:18 (le 21:18 in Italia) partì lo Space Shuttle “Columbia” per la missione Sts-75 grazie alla quale, per la prima volta, andarono in orbita anche 2 astronauti italiani, Maurizio Cheli, pilota sperimentatore dell’Aeronautica militare e primo astronauta “professionista” italiano e Umberto Guidoni, payload specialist dell’Agenzia Spaziale Italiana per il satellite al filo Tethered, che tornava in orbita dopo il volo del 1992 con Franco Malerba, primo astronauta italiano della storia.

Guidoni era al primo dei suoi due voli nello Spazio, mentre Cheli era stato selezionato dall’Agenzia Spaziale Europea e dalla NASA come mission specialist n° 2, una sorta di “terzo pilota” dello Shuttle.

A bordo dello Space Shuttle “Columbia” anche Andrew M. Allen (Comandante), Scott J. Horowitz (Pilota), Franklin R. Chang-Diaz (Comandante scientifico), Jeffrey A. Hoffman (Specialista di missione) e Claude Nicollier (Specialista di missione).

Inoltre, il 22 febbraio 1996 fu un giorno storico anche per l’Aeronautica militare italiana che per, la prima volta, varcò i confini della troposfera.

La Sts-75 si concluse il 9 marzo 1996, 15 giorni, 17 ore, 40 minuti e 22 secondi dopo il lancio.