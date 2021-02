Spazio: capsula Progress lanciata dal cosmodromo di Bajkonur, tra 2 giorni l’arrivo sulla ISS [FOTO]

Successo per il lancio effettuato da Roscosmos dal cosmodromo di Bajkonur, in Kazakistan: partito dal launch pad 31 il razzo Soyuz-2.1 che ha portato in orbita la capsula Progress MS-16.

Il cargo, con a bordo 2,5 tonnellate di carico, raggiungerà la Stazione Spaziale Internazionale tra 2 giorni.