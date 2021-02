Spazio e monitoraggio del clima: lanciato il primo satellite russo Arktika-M, sorveglierà l’Oceano Artico [FOTO]

Un razzo Soyuz è decollato questa mattina dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, con a bordo il primo satellite russo Arktika-M per il monitoraggio del clima artico: lo ha reso noto l’agenzia spaziale russa Roscosmos.

Il sistema di monitoraggio idrometeorologico e climatico “Arktika” è “progettato per monitorare il clima e l’ambiente nella regione artica“, ha spiegato Roscosmos.

Il funzionamento del sistema sarà completo con il lancio di un secondo satellite, previsto nel 2023.

I due satelliti “forniranno una sorveglianza permanente, in qualsiasi condizione atmosferica, della superficie terrestre e dei mari dell’Oceano Artico“, ha precisato l’agenzia spaziale.

Il presidente Roscosmos Dmitri Rogozin ha riferito che il lancio ha avuto successo e il collegamento con il satellite è stato regolarmente stabilito.

Lo sfruttamento economico dell’Artico è un obiettivo strategico della Russia di Vladimir Putin. L’Oceano Artico nasconde risorse enormi, soprattutto di gas e petrolio, che la Russia già contende con gli Stati Uniti, il Canada, la Danimarca (tramite la Groenlandia) e la Norvegia.