Spazio: Sentinel-2 ci porta sopra l’isola di Valentino, in Australia [FOTO]

In occasione della ricorrenza di San Valentino la missione Copernicus Sentinel-2 ci porta sopra l’isola di Valentino, nell’Australia Occidentale settentrionale.

La minuscola isola di Valentino, visibile nella parte in alto a sinistra nell’immagine, misura circa 1.6 km in lunghezza e circa 250 metri in larghezza. L’isola si trova nella baia di King Sound, un ampio golfo e insenatura dell’Oceano Indiano nelle regione del Kimberly, Australia. Il golfo è lungo circa 120 km con una larghezza media di 50 km.

King Sound presenta una delle maree più alte in Australia, e tra le più alte al mondo, raggiungendo un ciclo di marea massimo tra 11 e 12 metri. Il fiume Fitzroy, uno dei corsi d’acqua più grandi dell’Australia, insieme ai fiumi Lennard, Meda e Robinson riversano le loro acque fangose e cariche di sedimenti nel golfo.

Le immagini a fianco mostrano le conseguenze delle inondazioni causate dalle forti piogge che hanno colpito l’Australia Occidentale a fine 2020. L’immagine a sinistra è stata acquisita l’11 novembre 2020, mentre l’immagine sulla destra è stata acquisita circa un mese dopo, il 16 dicembre 2020.

La pioggia molto abbondante ha causato il rilascio di una grande quantità di sedimento nel golfo, come si vede dalle scure tonalità di marrone che contrastano con le più chiare acque dal colore turchese visibili nella parte superiore. Il sedimento è stato anche trasportato e depositato intorno all’Isola di Valentino.

Una miriade di estuari di mangrovie sono visibili distribuiti intorno alla costa. L’Australia è circondata da circa 11.000 km di coste fiancheggiate da mangrovie, situate principalmente sulle coste settentrionali e orientali del continente. Le mangrovie apportano molti benefici ambientali agli ecosistemi costieri e degli estuari: forniscono cibo e habitat per una molteplicità di fauna selvatica come ad esempio uccelli e pesci.

Con più persone che si spostano più vicino alle zone costiere, il rischio per le mangrovie aumenta. La pressione maggiore sul sistema delle mangrovie è esercitato sia da fonti dirette che indirette, come lo scarico di rifiuti, gli allevamenti ittici, l’innalzamento del livello del mare e il cambiamento climatico.