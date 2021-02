Storia: è morto Guido Clemente, tra i massimi esperti dell’antica Roma

Scomparso lo storico Guido Clemente, tra i massimi esperti dell’antica Roma: è morto nella notte a Firenze, all’età di 78 anni.

Nato nel 1942 a Sassari, ha iniziato la carriera accademica a metà degli anni ’60 nell’Università di Cagliari, insegnando storia greca e romana. È stato docente alla Scuola Normale Superiore di Pisa, come assistente di Arnaldo Momigliano, e all’Università di Pisa. A Firenze ha insegnato, come ordinario di Storia romana, dal 1976 al 2006.

Presidente dell’Opera Universitaria per il diritto allo studio (1977-1979), Clemente è stato presidente del Corso di laurea in Lettere dal 1979 al 1983 e preside della Facoltà di Lettere e filosofia dal 1983 al 1995. È stato assessore alla cultura del Comune di Firenze dal 1995 al 1999 e direttore dell’Istituto italiano di Cultura a San Paolo (Brasile) dal 2001 al 2005.

Tra i massimi studiosi internazionali di storia romana, le sue ricerche hanno riguardato in particolar modo la storia tardo-antica, la storia politica e sociale della repubblica romana, fino alla storia della storiografia moderna. Autore di importanti volumi e saggi scientifici, tra i quali “Guida alla Storia romana” – che ha formato generazioni di studenti – è stato tra gli ideatori e curatori della “Storia di Roma” (1988-1993), ha diretto insieme a Jacques Le Goff la rivista “Storia e Dossier”.