Cosa succede al corpo se mangiamo tutti i giorni l’avocado, un ottimo antinfiammatorio naturale

Per il benessere generale dell’organismo, è fondamentale consumare 5 porzioni di frutta e verdura ogni giorno.

Ogni frutto e ogni tipo di verdura ha però delle caratteristiche peculiari e il consumo giornaliero può apportare numerosi effetti positivi al nostro stato di salute.

Prendiamo ad esempio l’avocado: è ricco di vitamine K, B9 e A, magnesio, potassio, oltre che antiossidanti e acidi grassi monoinsaturi. Consumare con costanza questo alimento consente di eliminare le tossine in eccesso nell’organismo, migliorare l’apparato digerente e donare una sensazione di sazietà duratura, soprattutto grazie al suo alto contenuto di fibre alimentari. Essendo ricco di vitamina E, inoltre, combatte i danni dovuti ai radicali liberi e l’invecchiamento della pelle. E’ inoltre un ottimo alimento dunque per rimediare alle carenze di magnesio e potassio, e per prevenire i disturbi cardiovascolari.

Avocado: un frutto tropicale ricco di virtù benefiche

Scientificamente noto come Persea americana, appartenente alla famiglia delle Lauracee, l’avocado è originario del Messico e del Centro America.

E’ ricco di acido folico – per cui prezioso in gravidanza – e di vitamine, tra cui la K1, importante per la coagulazione sanguigna, per contrastare la fragilità ossea e l’osteoporosi.

Contiene potassio, vitamina C ed E, fondamentali per tenere sotto controllo la pressione sanguigna, per lo scambio idro-salino a livello cellulare, per la salute del cuore. L’avocado rafforza il sistema immunitario, è antiossidante, combattendo i radicali liberi, riduce il colesterolo, inibisce la crescita delle cellule cancerose, contrasta depressione, Alzheimer.

Ottimo antinfiammatorio, specie nei confronti delle malattie reumatiche, favorisce la digestione, dona elasticità e luminosità alla pelle, rallentandone l’invecchiamento.

Come consumare l’avocado?

L’avocado si può gustare con un po’ di sale e limone, nelle insalate, nella salsa guacamole, in zuppe e creme, piadine, originalissimi panini, tagliato a tocchetti nella pasta, con la carne, al posto del burro per la preparazione di dolci, in frullati e ripieni.

Alcune curiosità sull’avocado

Ecco alcune curiosità sull’avocado:

Tecnicamente gli avocado sono grandi bacche con un singolo seme ;

; Contengono un’alta quantità di proteine che, insieme a tutti gli altri grassi sani, possono aiutare a sentirsi sazi e soddisfatti più a lungo;

e soddisfatti più a lungo; Consumare più avocado potrebbe aiutare contro gli alti livelli di colesterolo . Secondo uno studio pubblicato su Journal of the American Heart Association, le persone che consumavano un avocado al giorno, riuscivano a ridurre il loro colesterolo cattivo (colesterolo LDL) di circa 13,5mg/dL. Non male per un semplice cambiamento alla dieta come questo;

. Secondo uno studio pubblicato su Journal of the American Heart Association, le persone che consumavano un avocado al giorno, riuscivano a ridurre il loro colesterolo cattivo (colesterolo LDL) di circa 13,5mg/dL. Non male per un semplice cambiamento alla dieta come questo; Nonostante ci siano opinioni differenti sulla possibilità di mangiare il nocciolo e altre parti dell’avocado, secondo Men’s Fitness, una ricerca ha svelato che tutte le parti del frutto offrono benefici per la salute: la polpa , il nocciolo e la buccia . Si può consumare l’avocado anche sotto forma di olio . L’olio di avocado ha un punto di fumo più alto rispetto ad altri oli da cucina, il che significa che può essere una scelta più salutare a seconda di quello che si cucina e come lo si cucina;

, il e la . Si può consumare l’avocado anche sotto forma di . L’olio di avocado ha un punto di fumo più alto rispetto ad altri oli da cucina, il che significa che può essere una scelta più salutare a seconda di quello che si cucina e come lo si cucina; Stabilire se un avocado è maturo o meno è meno difficile di quanto si pensi: un indicatore abbastanza affidabile arriva dalla rimozione del piccolo residuo dello stelo . Se la parte sotto è marrone, è troppo maturo. Se è cremosa e verde, dovrebbe essere perfetto. Se è di un verde troppo chiaro, probabilmente non è ancora maturo;

. Se la parte sotto è marrone, è troppo maturo. Se è cremosa e verde, dovrebbe essere perfetto. Se è di un verde troppo chiaro, probabilmente non è ancora maturo; Esistono molte diverse varietà di avocado. Ognuno ha diverse stagioni di punta e usi ideali, quindi è meglio essere informati sull’utilizzo adatto ad ogni singola varietà;

Con la diffusione dell’avocado, sarebbero aumentando anche i casi della cosiddetta “ mano da avocado ”. La definizione si riferisce alle ferite da taglio alla mano riportate dalle persone nel tentativo di tagliare il frutto. Secondo The Times of London, molte di queste ferite sono abbastanza serie e includono danni a molti nervi e tendini della mano. Le ferite da taglio in questo caso sono facili da evitare, con alcuni accorgimenti.

Tagliate in tondo l’avocado con un coltello, tenendo il frutto su un tagliere e non in mano!) e poi utilizzate un cucchiaio per rimuovere il nocciolo. L’alternativa è quella di tagliare l’avocado ad anelli e poi rimuovere la buccia;

”. La definizione si riferisce alle ferite da taglio alla mano riportate dalle persone nel tentativo di tagliare il frutto. Secondo The Times of London, molte di queste ferite sono abbastanza serie e includono danni a molti e della mano. Le ferite da taglio in questo caso sono facili da evitare, con alcuni accorgimenti. Tagliate in tondo l’avocado con un coltello, tenendo il frutto su un tagliere e non in mano!) e poi utilizzate un cucchiaio per rimuovere il nocciolo. L’alternativa è quella di tagliare l’avocado ad anelli e poi rimuovere la buccia; Gli avocado non sono solo buoni da mangiare, ma possono anche entrare a far parte dei prodotti di bellezza. Secondo HuffPost, possono essere utilizzati per idratare la pelle o i capelli, per una maschera per il viso che allevia l’irritazione, come un antidoto naturale per le scottature solari e forse anche come trattamento anti-età per il viso contro rughe e piccoli segni.

