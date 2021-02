Super freddo nel Nord Europa: -20°C Helsinki, -17°C a Minsk, -15°C a Mosca e Stoccolma. Foto e dati meteo

Altro risveglio polare stamattina nell’Europa Nord/Orientale, non solo nei Paesi Scandinavi ma anche in Russia, Polonia, Bielorussia, Ucraina e nei Paesi Baltici. Le temperature sono sprofondate su valori eccezionalmente bassi, dando seguito a una grande anomalia fredda che prosegue da ormai quasi venti giorni. Le temperature rimangono abbondantemente sottozero anche nelle massime giornaliere, in Scandinavia fin sulle coste da ormai due settimane consecutive. La superficie del mar Baltico si sta congelando non più soltanto nel golfo di Botnia ma anche nel golfo di Finlandia, che è più meridionale.

Stamattina le temperature minime nell’Europa continentale sono crollate fino a -17°C a Minsk, Vilnius e Suwałki, -15°C a Mosca, San Pietroburgo, Riga e Białystok, -13°C a Olsztyn, -12°C a Tallin, -11°C a Chojnice e Toruń, -11°C a Kiev, -9°C a Dnipro, -7°C a Varsavia, -6°C a Copenaghen.

Molto freddo anche nella Penisola Scandinava, con temperature minime polari fin sulle coste e in tutte le principali città:

Finlandia : -20°C Helsinki e Kuopio, -18°C a Tampere, -17°C a Jyväskylä e Turku, -15°C a Joensuu e Pori, -12°C a Oulu.

: Helsinki e Kuopio, a Tampere, a Jyväskylä e Turku, a Joensuu e Pori, a Oulu. Svezia : -20°C a Linköping, -17°C ad Umeå, -16°C a Örebro e Göteborg, -15°C a Stoccolma, Norrköping, Uppsala e Jonkoping, -10°C a Helsingborg, -9°C a Malmö.

: a Linköping, ad Umeå, a Örebro e Göteborg, a Stoccolma, Norrköping, Uppsala e Jonkoping, a Helsingborg, a Malmö. Norvegia: -18°C a Trondheim, -15°C a Stavanger e Steinkjer, -14°C a Oslo, -12°C a Tønsberg, -10°C a Bergen.

Nei prossimi giorni la colonnina di mercurio scenderà ulteriormente a picco, con una forte ondata di maltempo che nei primi giorni della settimana entrante determinerà abbondanti nevicate in tutta l’Europa Centro/Orientale.