WhatsApp nei guai, Telegram introduce un’interessante novità per strappare utenti alla concorrenza

WhatsApp è in difficoltà e i rivali ne stanno aproffittando. La famosa piattaforma di messaggistica che vuole aggiornare l’informativa per la privacy e i termini d’uso, con novità che non piacciono a chi la usa ormai da anni, sta perdendo i suoi utenti e le app concorrenti ne approfittano. Telegram ha lanciato un aggiornamento che ha riscosso molto successo, consentendo a tutti gli utenti di WhatApp di passare all’app senza perdere lo storico di tutte le conversazioni. Telegram ha spiegato sul suo blog che l’aggiornamento dell’app è disponibile sia per iOS che Android e che i messaggi e i contenuti spostati non occupano spazio extra. Nelle ultime settimane oltre 100 milioni di persone hanno salutato WhatsApp per trasferirsi su Telegram.