Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: punte di +24°C in Campania, +22°C a Firenze, +21°C a Milano e Bologna

In questo fine febbraio dominato dall’alta pressione, sta per concludersi un’altra giornata di caldo sull’Italia, anche se le temperature sono in leggero calo rispetto al picco registrato negli ultimi due giorni. Oggi sono state registrate punte di +24°C in Campania, +23°C in Emilia Romagna, Lazio, +22°C in Lombardia, Toscana, Calabria, +21°C in Friuli Venezia Giulia, Veneto e Sicilia.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, venerdì 26 febbraio 2021, in alcune località italiane: