Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: picchi di +22°C in Sardegna, Firenze vola a +18°C

L’anticiclone si sta rafforzando sull’Europa, portando un aumento delle temperature anche in Italia. Oggi, sabato 20 febbraio, le due regioni più calde sono Sardegna e Sicilia, con punte di +22°C e +21°C rispettivamente. Ma fa caldo in tutta Italia, con punte di +17-18°C in tutto il Centro.

Di seguito le temperature massime registrate oggi, 20 febbraio 2021, in alcune località italiane: