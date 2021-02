Tempesta di neve in Danimarca: cumuli nevosi sulla costa dell’isola di Bornholm [FOTO]

Il Nord Europa è attanagliato dal maltempo e in particolare dalla neve, che cade copiosa ormai da ore. Una forte tempesta di neve ha interessato la Danimarca. Le immagini che arrivano dall’isola di Bornholm sono sorprendenti e suggestive: mucchi di neve si sono accumulati sulla costa, vicino ad Allinge, nella parte settentrionale dell’isola di Bornholm nel Mar Baltico, come è possibile vedere nella gallery fotografica scorrevole in alto.