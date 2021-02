Meteo, tempesta di neve e gelo negli USA: temperature senza precedenti negli stati meridionali, aumenta il bilancio delle vittime [FOTO]

Continua a salire il numero delle vittime della violenta tempesta di neve e gelo che sta colpendo gli Stati Uniti. Tra le 14 vittime accertate finora, ci sono anche tre persone decedute dopo che un tornado ha colpito una città nella North Carolina e quattro membri di una famiglia che sono morti in un incendio nella zona di Houston, in Texas, mentre usavano un caminetto per riscaldarsi. La tempesta invernale ha lasciato senza elettricità quasi 5 milioni di famiglie e ha portato forti nevicate e piogge gelate nel New England e nel profondo sud.

Si tratta di una tempesta senza precedenti, soprattutto negli stati del sud come il Texas, il Tennessee, l’Alabama, il Mississippi, dove le temperature hanno raggiunto livelli mai visti: Dallas ha registrato il record di -19°C, ma punte di -10°C hanno interessato anche citta’ come a Houston e San Antonio. E poi, andando verso nord, un freddo sempre piu’ artico, con -30°C in diverse localita’ dell’Arkansas e -35°C nelle aree metropolitane del Nebraska.

L’ondata di maltempo ora si sta spostando ora verso la costa orientale, puntando su metropoli come New York, Boston, Filadelfia e la capitale Washington, gia’ interessate da un’ondata di forti nevicate nei giorni scorsi. Allerta anche nella regione dei Grandi Laghi e nel New England, dove ci si prepara all’impatto con la tempesta nelle prossime ore. L’ordine ovunque e’ di restare a casa e di evitare ogni spostamento che non sia necessario. La tempesta, inoltre, ha fatto schizzare in alto i prezzi del petrolio e del gas naturale, che hanno toccato i massimi delle ultime settimane.