Meteo, tempesta di neve negli USA: in Texas 14 milioni senza acqua, stato di emergenza per Oklahoma e Louisiana

Il Presidente statunitense Joe Biden ha accolto la dichiarazione dello stato di emergenza per l’Oklahoma e la Louisiana a causa della violenta tempesta di gelo e neve in atto, che sta lasciando milioni di americani al buio e senza acqua potabile. Più di 14 milioni di persone in Texas non hanno acqua potabile sicura. I sindaci di Austin, la capitale dello stato, Houston e San Antonio hanno raccomandato ai loro cittadini di bollire l’acqua prima di bere e questo fino a lunedì, quando si spera che le condotte idriche saranno riparate e nuovamente sotto controllo. Non pochi residenti hanno detto di usare palate di neve sciolta per gli sciacquoni di casa.

Ripristinata l’energia elettrica per circa due milioni di texani, mentre almeno mezzo milione continua a restare al buio e senza riscaldamento. L’Associated Press riporta 31 morti, molti dei quali in incidenti stradali mentre 7 persone sono decedute a causa del freddo. L’agenzia federale per le emergenze ha inviato centinaia di generatori agli ospedali e alle case di cura e ha fornito 225.000 pasti e 25.000 coperte.