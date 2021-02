Melbourne, 8 feb. – (Adnkronos) – Jannik Sinner esce di scena al primo turno dell’Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam al via oggi sui campi in cemento di Melbourne Park. L’altoatesino, numero 32 del mondo e reduce dal successo di ieri nel secondo torneo Atp 250 della carriera, cede al canadese Denis Shapovalov, numero 12 del ranking Atp e 11 del seeding, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2, 4-6, 6-4 in tre ore e 56 minuti.