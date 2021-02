Terremoti in Sicilia: sciame sismico tra Ragusa e Modica, scossa avvertita a Siracusa [DATI e MAPPE]

Una serie di scosse di terremoto è stata registrata in Sicilia dalla Sala Sismica INGV-Roma.

In particolare, uno sciame sismico è in atto tra Ragusa e Modica: si tratta di eventi lievi tra cui 2 scosse con magnitudo 2.3, ad una profondità di 21 km.

Inoltre, un sisma è stato avvertito nella notte a Siracusa e Augusta (dati “Hai Sentito il Terremoto”): l’evento è stato classificato di magnitudo 2.1.

Di seguito la tabella INGV con tutti i dettagli: