Il fatale terremoto di Christchurch, dieci anni dopo: dalla devastazione alla ricostruzione [FOTO]

Il fatale terremoto che ha colpito Christchurch, in Nuova Zelanda, il 22 febbraio 2011 è stato devastante: ha ucciso 185 persone, distrutto il Central Business District (CBD) della città e minato i suoi sobborghi orientali. Dieci anni dopo, Christchurch ha imparato alcune preziose lezioni di pianificazione urbana. Lezioni delle quali tutti dovremmo fare tesoro.

Quel terremoto del febbraio 2011, che ha colpito durante l’ora di pranzo, è stato il più distruttivo di una lunga serie . È stato quello che ha distrutto CBD: i suoi edifici e le strade, le fognature, i tubi dell’acqua e del gas. E’ stato superficiale e violento. La forte accelerazione di picco verticale al suolo, corrispondente a più del doppio dell’accelerazione di gravità, ha momentaneamente sollevato parti di Christchurch con il medesimo tipo di velocità distorcente che gli astronauti sperimentano quando salgono nello spazio.

Non è stato il più grande terremoto della sua serie. Cinque mesi prima, c’era stata una scossa di magnitudo 7.1 segnalata a 45 km a ovest di Christchurch che aveva danneggiato la città. Ma il 22 febbraio è stato diverso. Era di magnitudo 6.3, più piccola della scossa precedente, ma l’epicentro si trovava a soli 6 km a sud della città e anche su scala internazionale era molto violenta. Due edifici a più piani nel CBD hanno ceduto e le strutture a pochi piani nelle parti più antiche del centro città si sono letteralmente sgretolate sulle strade.

Il campanile della cattedrale di Christ Church è crollato nella piazza, e tutta la facciata anteriore dell’edificio, compreso il bellissimo rosone, ovvero il volto spirituale e simbolico della stessa Christchurch, vacillavano e in seguito sarebbero crollati sul portico d’ingresso, aprendo la navata al vento, meteo e ai piccioni di Piazza Duomo.

Il terremoto di febbraio ha ucciso 185 persone e innescato l’immediato stato di emergenza locale che ha dato il controllo dall’alto alla protezione civile. Quindi la legislazione di emergenza nell’aprile 2011 l’ha modificata in uno stato di emergenza nazionale che ha spostato il controllo dall’alto verso il basso a un ministro per il recupero del terremoto di Canterbury, Gerry Brownlee, e ha nominato un’autorità per il recupero del terremoto di Christchurch (CERA).

Quel controllo assoluto da parte del ministro e del suo dipartimento si è rivelato giusto e appropriato, poiché con il passare degli anni il governo avrebbe speso più di 14 miliardi di dollari dei contribuenti neozelandesi per il recupero e la ricostruzione di Christchurch. Eppure erano le persone della città, non i suoi incaricati, che avevano lavorato a migliaia tra le macerie per aiutarsi a vicenda in quei giorni post-terremoto. Era quindi altrettanto giusto e doveroso che la legislazione di emergenza dell’aprile 2011 non si limitasse a istituire l’autorità dall’alto verso il basso di un ministro e del suo dipartimento, ma decretasse un approccio dal basso verso l’alto. E’ stato chiesto alla gente di Christchurch di concedere 90 giorni per preparare un progetto di piano per la costruzione della loro nuova città.

Tre mesi. Non passò molto tempo ma la popolazione era già pronta. La parola d’ordine dei giorni post-terremoto era “Quando una città cade a pezzi, la gente si riunisce” e la gente lo aveva fatto. Avevano formato squadre di quartiere per abbattere i camini a vicenda. Avevano collegato l’alimentazione elettrica ai recinti dei vicini, condiviso i servizi igienici e spalato le macerie l’uno dalla porta dell’altro. Molti avevano un sussidio salariale ma non dovevano andare a lavorare e i loro figli non avevano scuole dove andare. Avevano tempo a disposizione e si erano uniti a gruppi di adulti che se ne stavano seduti a bere e spettegolare.

Poi è arrivato l’invito a “Condividere un’idea”. Le proposte sono state ridotte a 106.000 idee separate, suddivise in temi dagli organizzatori del consiglio e organizzate in una bozza di piano che è stata inviata al ministro. Il CERA ha adottato il piano, ha stabilito accordi di riservatezza quinquennali da far firmare ai suoi pianificatori, quindi si è chiuso per una riscrittura di 100 giorni. Ciò che ne è emerso è stato chiamato Blueprint e ha riconosciuto specificamente il primo piano della città del 1850 dal geometra Edward Jollie. Dall’altra parte della pianura di Christchurch, la venticinquenne Jollie aveva disposto una griglia stradale uniforme e regolare fedele alle indicazioni cardinali. Al centro c’era una piazza cruciforme. Il tutto nel pieno rispetto del percorso del fiume Avon.

Il progetto ha incanalato lo spirito ortogonale di Jollie. Ha preso la logica della griglia e l’ha migliorata con una cornice concettuale che definisce i confini in linea retta del CBD su tre lati. Le strutture definivano i recinti, ciascuno largo quanto un isolato e la maggior parte lunga sei isolati. A nord si trovava il distretto artistico e culturale. Il lungo quartiere residenziale del centro città era a est. A sud c’era il distretto dell’innovazione e della salute. Quindi, per completare il distretto occidentale su quello che altrimenti sarebbe stato un modello rigorosamente rettangolare, il Blueprint si è abbandonato ai meandri dell’Avon ed è diventato il distretto per il river-sitting, le passeggiate lungo il fiume e il punting sul fiume.

Il progetto ha anche proposto 13 progetti di ancoraggio: nuove costruzioni che rafforzerebbero le identità separate di ciascun telaio. C’era un grande parco giochi, ad esempio, alla fine del distretto residenziale e un’enorme piscina coperta e un complesso sportivo accanto al distretto sanitario. Il distretto di Avon sarebbe stato caratterizzato da una passerella lungo il fiume di 2 km dal Christchurch Hospital fino al grande parco giochi, con terrazze di basalto scure lungo il percorso che scendevano per toccare il fiume. E proprio a monte di quelle terrazze, curvando dolcemente per seguire un’ansa del fiume, ci sarebbe il muro di marmo bianco del memoriale nazionale del terremoto di Oi Manawa Canterbury, con i nomi dei 185 morti del terremoto incisi.

L’effetto è quello di una città verde, una città che cammina, una città vivente, una città intima, una città mercato, una città trasformata in fiume, una città con un limite di altezza di sette piani – a parte quei pochi grattacieli sopravvissuti al terremoto.

Queste dovevano essere tutte le caratteristiche della bozza del piano e Hugh Nicholson, responsabile del progetto del consiglio per la bozza del piano, era soddisfatto del progetto nel suo complesso. Ma, come spesso accade, il progetto venne sconvolto completamente, senza tenere conto di ciò che la stessa popolazione di Christchurch aveva pensato. Il municipio danneggiato di Christchurch non figurava nel progetto CERA. Era una struttura degli anni ’70, venerata come antidoto architettonico d’avanguardia allo stile gotico decorativo della vecchia Christchurch. La sua sala da concerto aveva la migliore acustica di qualsiasi spazio per spettacoli nel paese. I suoi grandi pilastri anteriori si trovavano in pozze d’acqua riflettenti proprio sulla riva del fiume. Nel terremoto del 2011 il suo sottosuolo si era liquefatto e quei pilastri anteriori e altre colonne di fondazione erano affondate a velocità variabile, attorcigliando la sovrastruttura sopra.

Il CERA voleva che le funzioni di spettacolo del municipio fossero trasferite a due teatri proposti nel distretto artistico e culturale del Blueprint. Il consiglio è stato messo sotto pressione per demolire il municipio e investire i suoi 68 milioni di dollari per l’assicurazione in quei teatri. Ma alla fine del 2012 lo stesso consiglio ha votato per mantenerlo.

È stato il primo respingimento contro il controllo del CERA sulla ricostruzione. La struttura era abbastanza robusta da sopravvivere ad un attacco nucleare ma non, suggerirono il CERA e il ministro, al lento scivolare delle sue basi instabili verso il fiume. “Rotto e inutilizzabile“, ha affermato il ministro in un articolo d’opinione del giugno 2013 sul quotidiano Christchurch Press. E il ministro, lo sapevano tutti, aveva il potere di annullare il consiglio.

Dieci anni dopo, Gerard Smyth, regista, racconta il momento in cui, appena dopo il terremoto ha colpito per la prima volta, ha afferrato il suo Sony EX3 ed è entrato direttamente tra i detriti per filmare, premendo con una mano una lente che si era staccata dal suo supporto. Ha filmato il suo avvicinamento alla cupola caduta, alla muratura in frantumi, ai pilastri instabili e agli angeli di pietra della Cattedrale cattolica del Santissimo Sacramento, singhiozzando mentre avanzava. Secondo l’opinione di molti, la basilica era stata un edificio più bello della cattedrale anglicana, anche se nascosta in Barbadoes Street, lontano dal CBD. Gerard ha prodotto il documentario sul terremoto When a City Falls. Per il decimo anniversario nel 2021, ha prodotto un documentario di follow-up – When a City Rises.

Il sindaco di Christchurch, Lianne Dalziel, è una veterana in materia di terremoto (GUARDA LA GALLERY FOTOGRAFICA IN ALTO A CORREDO DELL’ARTICOLO). Durante il terremoto di Darfield del 2010, è saltata giù dal letto alle 4.35 seguita da suo marito, Rob Davidson, e sono stati letteralmente lanciati al piano di sotto nella loro casa a due piani di Bexley, direttamente all’aperto. L’edificio era distrutto. Dopo il terremoto di Christchurch è andata a piedi da un ufficio cittadino a casa sua e l’ha trovata in macerie.

La città, oggi, è all’avanguardia. La ricostruzione, nonostante le polemiche e le difficoltà, ha funzionato bene. “Ora ha le strutture che non sarebbero disponibili per una città delle nostre dimensioni da nessun’altra parte, quindi questo è stato il vantaggio degli investimenti del governo centrale. Ha tutto e sarà una città del futuro invece che una città che riflette tanto sul passato“.

Durante la lunga sequenza del terremoto del 2010-2012, la popolazione urbana della città è diminuita di oltre 20.000 persone, perché molto si sono trasferiti. Christchurch è tornata solo nel 2017 alla sua popolazione pre-terremoto di 376.000, un totale che da allora è aumentato a circa 385.000.