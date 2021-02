Violento terremoto di magnitudo 7.1 in Giappone: epicentro in mare lungo la costa orientale [MAPPE e DATI]

Un violento terremoto ha colpito pochi minuti fa il Giappone. Il sisma è avvenuto alle 15:07 (ora italiana) in mare vicino alla costa orientale del Giappone, a 74km da Namie. L’evento ha avuto magnitudo 7.1 e profondità di 58km. Secondo il servizio meteorologico giapponese, non c’è pericolo tsunami. Nella gallery scorrevole in alto, le mappe relative all’evento.

L’epicentro del terremoto è vicino all’area in cui si sono fusi 3 reattori nucleari dopo la violenta scossa e lo tsunami di quasi 10 anni fa. Verificatosi meno di un mese prima del 10° anniversario di quello che è conosciuto come il “Grande Terremoto del Giappone orientale”, il sisma odierno ha scosso l’area di Tokyo per circa 30 secondi ed è stato avvertito distintamente a Fukushima e Sendai. La Tokyo Electric Power Company, che gestisce gli impianti nucleari, ha dichiarato che sta monitorando la situazione a Fukushima per assicurarsi che non ci siano fughe di radiazioni.