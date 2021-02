Terremoto Grecia, continua lo sciame sismico nel Mar Egeo: scossa vicino all’isola di Lesbo [MAPPE e DATI]

Continua lo sciame sismico nel Mar Egeo, tra Grecia e Turchia. Una scossa di terremoto di magnitudo 5.3 ha colpito pochi minuti fa la Grecia. Il sisma, avvenuto alle 14:10, ha avuto epicentro nel Mar Egeo, nei pressi dell’isola di Lesbo, mentre l’ipocentro è stato localizzato a 10km di profondità. Nella gallery scorrevole in alto, le mappe relative all’evento.

In precedenza, si sono verificati 3 eventi magnitudo 4.8, sempre in mare, al largo della costa orientale turca, rilevati alle 06:46, 06:47 e 07:00 (ora italiana). Le scosse sono state nettamente avvertite dalla popolazione di Lesbo e di Smirne, ma non si ha al momento notizia di danni a persone o cose.

Smirne è stata recentemente colpita (ottobre 2020) da una violenta scossa di terremoto magnitudo 6.6 che ha causato la morte di 116 persone e gravi danni.