Terremoto in Puglia: scossa avvertita in provincia di Bari, epicentro a Terlizzi [MAPPE]

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata alle 16:38 di oggi in Puglia, con epicentro a Terlizzi, nella Città Metropolitana di Bari. Il sisma, nonostante la modesta magnitudo, è stato nettamente avvertito dalla popolazione, con molta probabilità per via del fatto che l’ipocentro è stato individuato a soli 2.1 km di profondità.