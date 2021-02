Terremoto Toscana: scossa avvertita a Firenze, epicentro a Borgo San Lorenzo [DATI e MAPPE]

Una scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti fa, alle 15:55, in Toscana, in particolare dalla popolazione di Firenze.

Secondo la Sala Sismica INGV-Roma si è trattato di un evento magnitudo ML 3.1 verificatosi a 5 km est da Borgo San Lorenzo (Firenze) ad una profondità di 8 km.

Non si segnalano danni. Sono in corso le verifiche da parte della Sala operativa in collaborazione con le altre sale operative istituzionali.

Il terremoto è stato localizzato a: