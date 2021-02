“The Helix”, svelato il progetto pazzesco del nuovo quartiere generale di Amazon in Virginia [FOTO]

Amazon si allarga e lo fa in maniera sostenibile: il colosso ha presentato il progetto del suo secondo quartier generale, HQ2, che sorgerà nella contea di Arlington, in Virginia. The Helix, questo il nome della nuova sede di Amazon, un edificio pazzesco, realizzato rispettando i criteri di sostenibilità, nel centro della natura. I rendering mostrano una struttura davvero spettacolare, a forma di cono, o di una vite che sembra perforare il terreno. Il progetto è stato affidato allo studio NBBJ, che ha pensato ad una torre di vetro a spirale. Il progetto dovrà essere sottoposto alle autorità locali per ottenere le autorizzazioni per avviare la fase di realizzazione.

The Helix

L’apertura del secondo quartier generale di Amazon creerà circa 25 mila posti di lavoro, con un investimento di 2,5 miliardi di dollari per il prossimo decennio, ma non sarà solo un luogo di lavoro: ospiterà infatti anche eventi artistici e sarà anche un luogo di aggregazione con spazi aperti al pubblico per oltre 10 mila metri quadrati. Al suo esterno saranno disponibili dei percorsi pedonali per raggiungere il punto più alto. L’edificio sarà alto 350 piedi, quindi circa 106 metri e sarò circondato da un vastissimo spazio all’aperto, tra aree verdi, boschetti con zone ombreggiate per il relax nelle giornate calde, mercati ed eventi all’aperto, come cinema e concerti. L’inaugurazione è prevista per il 2025.

Il commento di Amazon

“Lo scorso gennaio, quando abbiamo iniziato la costruzione della nostra seconda casa ad Arlington, non avremmo potuto immaginare quanto successo nei mesi successivi. Oggi, questo lavoro continua sotto misure straordinarie di massima sicurezza. Nonostante molti dei nostri dipendenti siano, attualmente, ancora in smartworking, consideriamo la nostra sede in Virginia come un investimento a lungo termine. Quando l’emergenza sanitaria migliorerà e le normative lo consentiranno, continueremo a riunire i nostri dipendenti in uno spazio fisico per impollinare nuove idee e promuovere la collaborazione“, si legge in una nota di Amazon.