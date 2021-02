TikTok pericoloso per i bambini: in arrivo misure per bloccare l’accesso agli under 13

TikTok corre ai ripari e cerca di aggiornare il sistema per tutelare i più giovani. Dopo le tragedie di due bambini morti ‘impiccati’ a causa di una folle challenge che spopola sul famoso social, tanto amato dai più piccoli, TikTok ha deciso di adottare nuove misure per bloccare l’accesso ai minori di 13 anni. Ma come fare? TikTok sta valutando l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per la verifica dell’età. Ma non finisce qui: l’azienda ha deciso di lanciare anche una campagna informativa per sensibilizzare genitori e figli. A comunicarlo al Garante della protezione dei dati personali,dopo il provvedimento di blocco imposto nei giorni scorsi dall’Autorita, è stata la piattaforma stessa con un video sharing. L’Autorita’ si e’, in ogni caso, riservata di verificare l’effettiva efficacia delle misure annunciate.