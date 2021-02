Torino-Bardonecchia, drammatico tamponamento nella nebbia a -6°C in autostrada: ci sono morti, si teme una strage [LIVE]

Drammatico incidente stradale stamattina, intorno alle 10:00, sull’autostrada A32 Torino-Bardonecchia, in direzione Bardonecchia, nel tratto che precede la galleria Serre La Voute a Salbertrand. L’incidente è stato determinato dalle condizioni meteo estreme e dal maltempo in atto: in quel tratto di strada c’è un po’ di neve fresca caduta nella notte, c’è nebbia e la temperatura è di -6°C. La colonnina di mercurio stamattina è piombata a -1°C a Torino, -2°C a Pinerolo e Avigliana, -3°C a Luserna San Giovanni, -5°C a Chiomonte, -6°C a Salbertrand, -7°C a Bardonecchia, -9°C a Pragelato, -13°C a Sestriere. Valori glaciali a causa dell’irruzione fredda in atto, che diminuiranno ulteriormente nelle prossime ore.

Il tamponamento ha visto coinvolte diverse decine di vetture, con numerosi feriti. La speranza è che non ci siano morti. Sul posto sono arrivati da poco i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118. L’autostrada è stata chiusa al traffico e la protezione civile sta organizzando una vera e propria mobilitazione per tutte le persone coinvolte nell’incidente, bloccate al gelo sull’asfalto.

In base alle prime frammentarie informazioni che arrivano da Salbertrand, il bilancio è di almeno un morto e una ventina di feriti, alcuni in gravi condizioni. Seguiranno aggiornamenti