Meteo, devastante tornado in North Carolina: case sradicate dalle fondamenta e persone intrappolate sotto le macerie. Morti e feriti [FOTO]

3 persone hanno perso la vita e altre 10 sono rimaste ferite dopo che un tornado ha colpito la contea di Brunswick, in North Carolina, nella notte. Il tornado ha attraversato una comunità residenziale e distrutto diverse case, alcune delle quali sono state sradicate dalle fondamenta (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Molti alberi sono stati spezzati a metà e la furia dei venti ha abbattuto anche i pali della luce, lasciando migliaia di persone senza elettricità. La maggior parte dei danni, così come tutti i feriti e le vittime, si registrano nella comunità di Ocean Ridge Plantation. Molte persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie delle case distrutte ma attualmente non ci sono notizie di dispersi. I soccorritori stanno mettendo in sicurezza le fughe di gas.

Il tornado ha colpito intorno alla mezzanotte locale. “È qualcosa che non avevo mai visto prima”, afferma John Ingram, sceriffo della contea di Brunswick, aggiungendo che c’è “molta distruzione”. “Sarà un lungo processo di recupero”.

La tempesta fa parte di un sistema meteorologico maggiore che sta portando temperature estremamente fredde in gran parte degli USA, inclusa una terribile tempesta di ghiaccio che ha ingoiato il Texas, causando estesi blackout. Le tempeste continueranno nell’area e allerte per tornado sono ancora in vigore in North Carolina orientale.