Tragedia in Congo: affonda imbarcazione sovraffollata, almeno 60 morti e centinaia di dispersi

Dramma in Repubblica democratica del Congo: almeno 60 i morti e centinaia i dispersi nel fiume Congo, a causa dell’affondamento di un’imbarcazione sovraffollata di passeggeri. Il ministro per gli affari umanitari del governo di Kinshasa, Steve Mbikayi, ha precisato che sull’imbarcazione erano salite oltre 700 persone e che finora i sopravvissuti tratti in salvo sul luogo del disastro nella provincia di Mai-Ndombe sono 300.

L’incidente si è verificato nella notte tra domenica e lunedì: l’imbarcazione era in viaggio tra Kinshasa e Mbandaka e il naufragio è probailmente da attribuire al sovraccarico della nave, oltre che alle difficoltà relative alla navigazione notturna.