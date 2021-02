Tragedia a Pescara: trovato morto in culla bimbo di 3 mesi

Tragedia nella notte a Pescara: in via Tronto un bimbo di 3 mesi è stato trovato morto in culla dai genitori.

I genitori, ieri sera, avevano messo a letto il bimbo, poi, intorno alle 2, quando hanno notato che non si svegliava per la poppata, hanno lanciato l’allarme. Nell’abitazione sono giunti immediatamente i sanitari del 118, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

All’origine del decesso ci sarebbe la cosiddetta sindrome della morte in culla: tutti gli accertamenti degli inquirenti hanno confermato che la morte è dovuta a cause naturali.

La “Sindrome della morte in culla“, definita SIDS (Sudden Infant Death Syndrome), è chiamata anche “morte bianca”: in alcuni casi, il neonato, apparentemente sano, senza alcun segno di malattia, durante il sonno, sia di giorno che di notte, sia in culla che nel passeggino, smette improvvisamente di respirare. La SIDS rappresenta nei paesi occidentali la forma più comune di morte nei bambini, in età compresa tra 1 e 12 mesi, con un’incidenza nel periodo tra i 2 e i 4 mesi.