Tragico incidente aereo in Nigeria: velivolo precipita ad Abuja, “ci sono vittime” [FOTO e VIDEO]

Tragico incidente oggi in Nigeria: un aereo militare è precipitato all’aeroporto di Abuja, con 6 persone a bordo che si ritiene siano decedute. La conferma è arrivata dal Ministro dell’Aviazione Hadi Sirika su Twitter, che ha parlato di guasti tecnici: “Sembra sia stato fatale. Dobbiamo restare calmi e aspettare l’esito delle indagini dell’esercito mentre preghiamo per le anime di chi se n’è andato”.

Il pilota è già stato descritto come un eroe sui social: avrebbe tentato un’ultima manovra per evitare di far precipitare l’aereo su una zona abitata.