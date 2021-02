Tragico incidente in Svezia: si apre buca mentre camminano sul lago ghiacciato, 4 morti

Tragico incidente ieri nel sud della Svezia, nel lago Savsjo, a sud della città di Jonkoping: 4 persone sono morte dopo essere finite in una buca che si è aperta improvvisamente sullo strato di ghiaccio su cui stavano camminando. A perdere la vita sono stati 4 uomini di età compresa tra i 65 e i 75 anni. I tentativi di rianimazione non hanno avuto successo e le circostanze esatte dell’incidente devono ancora essere ricostruite, ha spiegato una portavoce della polizia locale.

Questi incidenti, spesso legati alla disattenzione di chi cammina su uno strato di ghiaccio troppo fragile, sono comuni in Svezia ma conseguenze così tragiche sono rare.

Dopo diverse settimane di freddo intenso su gran parte del Paese, negli ultimi giorni in Svezia è stato registrato un rapido aumento delle temperature in molte regioni: un record nazionale di temperatura relativo a febbraio è stato addirittura battuto ieri, con un picco di +16,8°C registrato a Kalmar, sulla costa sud-orientale del Paese, secondo l’istituto meteorologico SMHI.