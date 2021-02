Transizione ecologica, De Luca: “Il Ministero alle Galassie sarà affidato a Giordano Bruno”

Quali siano i compiti spettanti al Ministro della Transizione ecologica, ancora, non è dato saperlo con precisione. Quel che è certo è che si tratta di una ‘vittoria’ per il presidente del WWF Donatella Bianchi, che mercoledì scorso, uscita dal confronto con il presidente incaricato Mario Draghi insieme ai rappresentanti di altre organizzazioni ambientaliste, ha annunciato che “nel nuovo governo ci sarà il ministero della Transizione ecologica“. Si tratta di un’esplicita richiesta del Movimento 5 Stelle per accettare di entrare nel nuovo governo. Su ciò che il ministro della Transizione ecologica dovrà fare non c’è ancora chiarezza. Potrebbe sicuramente avere responsabilità importanti nella gestione di parte dei fondi che arriveranno all’Italia dal Recovery Fund, lo strumento di aiuti dell’Unione Europea per rilanciare gli stati membri dopo la crisi pandemica.

Sul Ministero della Transizione Ecologica, in questi giorni, se ne sono dette e scritte tante, ma a strapparci un sorriso, per l’ennesima volta, è stato il pittoresco presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che nel corso di un’infuocata diretta Facebook ha detto: “C’è per tutti quanti noi un elemento di grande consolazione. Abbiamo appreso da Beppe Grillo che si realizzerà il Ministero della transizione ecologica, nulla di meno. Ministero della transizione ecologica. Dunque dovremmo aspettarci questa grande novità in Italia avremo il Ministero alle Galassie che credo sarà affidato a una persona di alto profilo – Giordano Bruno, credo, che sta aspettando a Campo dei fiori da qualche tempo di essere convocato”.