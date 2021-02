Trovato esanime in casa lo scrittore Valerio Massimo Manfredi: esalazioni di monossido, è grave

Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi e la moglie sono stati trovati esanimi sul letto nella loro casa e soccorsi dal 118 dopo la chiamata della figlia che non riusciva a mettersi in contatto con loro. I due sono stati trasportati in ospedale per aver esalato un gas, molto probabilmente monossido di carbonio, nel loro appartamento di via dei Vascellari, a Roma. Sono stati ricoverati in condizioni gravissime al San Camillo.

C’è sgomento e incredulità tra gli abitanti del quartiere Trastevere. ‘‘E’ stata una scena tremenda, ho visto la figlia urlare e piangere’‘, racconta una vicina di casa. ”Non volevo credere che fossero loro’‘, dice il barista. ”Non può essere, faceva qui colazione ogni mattina”, ripete la proprietaria del caffè di fronte l’appartamento dello scrittore.

Sul posto, oltre alla polizia, i vigili del fuoco che stanno eseguendo alcune rilevazioni per capire se a intossicare la coppia sia stato il monossido. Si sta verificando da dove potrebbe esser fuoriuscita la perdita, forse da una caldaia. Si attendono i rilievi della scientifica che sta raggiungendo l’appartamento, che nel frattempo è stato evacuato per verificare da dove sia partita la perdita di monossido di carbonio.

Chi è Valerio Massimo Manfredi

Valerio Massimo Manfredi è un archeologo, docente e scrittore, specializzato in topografia del mondo antico e protagonista di importanti spedizioni archeologiche, ma anche autore televisivo e cinematografico.

Nato a Piumazzo di Castelfranco Emilia (Modena) l’8 marzo 1943, Manfredi è laureato in lettere all’Università di Bologna e specializzato in topografia del mondo antico all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dal 1980 al 1986 ha insegnato presso lo stesso ateneo, quindi all’Università di Venezia (1987) e successivamente alla Loyola University of Chicago, all’Ecole pratique des hautes études della Sorbona di Parigi e alla Bocconi di Milano. Manfredi ha condotto numerose spedizioni, tra cui la spedizione Anabasi in cui ha ripercorso l’itinerario della ritirata dei Diecimila descritto da Senofonte, la spedizione Har Karkom (Israele) e la ricognizione del sito del Trofeo dei Diecimila; ha inoltre partecipato a varie campagne di scavo in Italia (siti di Lavinium, Forum Gallorum e Forte Urbano).

E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche e di saggi storici, tra cui “Petra e le città morte della Siria” (Istituto geografico De Agostini, 1983); “La strada dei diecimila. Topografia e geografia dell’Oriente di Senofonte” (Jaca Book, 1986); “Gli etruschi in Val Padana” (Il Saggiatore, 1991); “Mare Greco – Eroi ed esploratori del mondo antico” (Mondadori, 1994); “I Celti in Italia” (Mondadori, 1999); “I Greci d’Occidente” (Mondadori, 2000); “La tomba di Alessandro – L’enigma” (Mondadori, 2009). È sposato con Christine Feddersen, traduttrice inglese, e ha due figli. Sua figlia Diana è stata la disegnatrice della graphic novel intitolata “Bagradas” tratta da un racconto del padre.

Tra i suoi tanti successi editoriali, tutti pubblicati da Mondadori, ci sono: la Trilogia di Aléxandros (“Il figlio del sogno”, “Le sabbie di Amon” e “Il confine del mondo”, 1998), la serie di Ulisse (“Il mio nome è Nessuno – Il giuramento”, 2012; “Il mio nome è Nessuno – Il ritorno”, 2013; “L’oracolo”, 2014) e, tra gli altri, i romanzi storici “Palladion” (1985), “La torre della solitudine” (1996), “Chimaira” (2001), “L’ultima legione” (2002), “L’armata perduta” (2007, Premio Bancarella 2008). MANFREDI è autore anche della saga bestseller dedicata all’antica Roma che comprende i romanzi “L’ultima legione” (2002), “L’impero dei draghi” (2005), “Idi di marzo” (2008), “Teutoburgo” (2016), “Antica madre” (2019), “Quaranta giorni” (2020), in parte ora confluiti nella raccolta “S.P.Q.R.” edita da Mondadori. Di rilievo anche l’attività di Manfredi come sceneggiatore per la televisione (“Il cielo sotto il deserto”, 1998; “Akhenaton – Il Faraone eretico”, 2000) e per il cinema (“L’inchiesta”, 2006; “L’ultima legione”, 2007; 11 settembre 1683, 2012) e di conduttore televisivo di programmi di divulgazione scientifica (“Stargate – Linea di confine”, 2004-2008 su La7; “Impero”, 2008 su La7; “Metropoli”, 2013 su Rai3). Dal 2016 è stato conduttore di “Argo, un viaggio nella storia”, serie di documentari prodotti per il canale televisivo Rai Storia.

Tra le pubblicazioni più recenti di Manfredi vanno citate: “Le meraviglie del mondo antico” (Mondadori, 2014); “Le inchieste del colonnello Reggiani” (Einaudi, 2015); “Andare per l’Italia etrusca” (Il Mulino, 2016); “Quinto comandamento (Mondadori, 2018); “Sentimento italiano. Storia, arte, natura di un popolo inimitabile” (Sem, 2019); “Antica madre” (Mondadori).