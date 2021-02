Lo spaventoso racconto di Tsitsipas, il tennista greco svela: “ecco il giorno in cui sarei dovuto morire”

La maggior parte dei campioni di sport ha alle spalle una storia davvero interessante, fatta di episodi che hanno segnato l’atleta, spingendolo a raggiungere con impegno e dedizione i suoi obiettivi e scalare le più importanti classifiche. E’ così anche per Stefanos Tsitsipas, campione greco di tennis, numero 6 al mondo del ranking mondiale: in una recente intervista alla BBC, il tennista ha raccontato un episodio che gli ha cambiato la vita, avvenuto poco più di 4 anni fa, quando era già ua promessa del tennis. Tsitsipas stava nuotando al largo della costa di Creta quando una corrente improvvisa lo ha trascinato in mare aperto: il greco pensava che non ne sarebbe uscito vivo, ma fortunatamente è stato tratto in salvo dal padre Apostolos e da quel giorno è nato un nuovo Tsitsipas, come da lui raccontato.

“Il giorno in cui sarei dovuto morire”, lo chiama così Tsitsipas, quel tragico giorno.“Quello che è successo è stato il risultato di un meccanismo che tutti gli esseri umani hanno dentro, in particolare i genitori. Quando questo meccanismo si attiva magicamente, come quel giorno, avvengono i miracoli. Una condizione essenziale perché ciò avvenga è la fede incondizionata che abbiamo in ciò che facciamo e in ciò che amiamo. Ciò che è accaduto ha confermato l’amore e la fede che abbiamo l’uno per l’altro, che i sacrifici che facciamo non sono vani”, ha raccontato Apostolos.