Ue: Conte, ‘rafforzi rapporto con Usa ma non rinunci a dialogo con Russia e Cina’

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – “Un’Europa più forte, più ambiziosa, più coesa” passa per il rafforzamento della “sua tradizionale capacità d’interlocuzione con gli Stati Uniti, preservando il valore strategico di questa relazione, ma che non rinunci al dialogo con altri stakeholder che giocano un ruolo fondamentale nel contesto internazionale quali la Russia e la Cina, sollecitando questi ultimi a promuovere un loro ‘engagement’ a tutto campo”. Così l’ex premier Giuseppe Conte, durante la lectio magistralis della scuola di Giurisprudenza dell’università degli Studi di Firenze, dove oggi è tornato per la sua prima lezione dopo l’addio a Palazzo Chigi.