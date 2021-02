Uno strano oggetto ha illuminato i cieli della Florida e sui social media si è subito ipotizzato di tutto, ma soprattutto il fatto che il 2021 sia l’anno in cui gli alieni entreranno in contatto con la Terra. Sfortunatamente, però, la teoria più plausibile è che l’origine dell’oggetto volante non identificato sia terrestre.

Sono stati segnalati diversi avvistamenti in tutto lo stato, dalla Treasure Coast alla contea meridionale di Palm Beach, e sono state immortalate immagini spettacolari che mostrano il misterioso oggetto in azione.

#Mysterious object in the sky over South #Florida tonight. Getting many calls and emails. Around 6:30pm. This video is looking east from Brian Goodale in #HobeSound . Even seen in the Bahamas pic.twitter.com/vuBvJHVMjg



Il ricercatore e scienziato olandese Marco Langbroek ha gettato acqua sul fuoco, ridimensionando le teorie secondo cui l’oggetto arrivasse da un meteorite, o fosse una cometa, o si trattasse di un’astronave aliena che effettuava un sorvolo ravvicinato. Langbroek ha spiegato che l ‘”UFO” era probabilmente un missile balistico lanciato da un Trident II sottomarino in fase di test.

The ‘ #UFO ‘ seen from the #Florida coast today, was a #Trident -II SLBM (Submarine Launched Ballistic Missile) test. The launch occured from a submarine in the Atlantic. See my blog post from two days ago here: https://t.co/rlw0dqWuiO

L’SLBM Trident II ha un raggio operativo di oltre 7.500 miglia (12.000 km) e fa parte dell’arsenale nucleare degli Stati Uniti e del Regno Unito. Se si tratta di un test missilistico Trident, non è chiaro se sia stato lanciato da un sottomarino militare britannico o americano.

Secondo quanto riferito, negli ultimi giorni sono stati emessi avvisi agli aviatori (NOTAM) su possibili attività di lancio. È interessante notare che i calcoli di esperti balistici indicano che la traiettoria del presunto test missilistico era simile a uno spettacolare fallimento della Royal Navy britannica nel giugno 2016.

More spectacular photos of the #TRIDENT-II #SLBM Missile Test this evening, this time from the Turks and Caicos.

Got photos you want to share? Send them to me!

📸 Twitter / @spyscape #UFO #Missile #rocketlaunch #launch @CBS12 pic.twitter.com/GjpmL9x9wk

— Zach Covey (@ZachCoveyTV) February 10, 2021