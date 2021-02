USA, nevischio e strade scivolose in Texas: maxi incidente stradale vicino Forth Worth, 5 morti e decine di feriti [FOTO]

Cinque persone morte e 36 feriti: è il bilancio del Forth Worth Fire Department di un grave incidente verificatosi giovedì mattina ora locale sull’Interstate 35 in Texas, vicino Forth Worth. Lo schianto ha coinvolto numerose auto e mezzi pesanti, circa 100 mezzi.

Nevischio, pioggia e e strade scivolose avrebbero contribuito alla collisione, secondo quanto ha dichiarato alla CNN l’agente Daniel Segura.

Lo storm chaser Jason McLaughlin ha spiegato durante un’intervista a The Weather Channel che più probabilmente è stato il ghiaccio formatosi sulla strada a portare molti conducenti e autisti a perdere il controllo dei loro veicoli, “e quando ciò è accaduto, gli altri si sono ammassati dietro di loro“.