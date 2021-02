USA, strade ghiacciate in Montana: maxi incidente sullo Yellowstone River Bridge [FOTO]

Due persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto in Montana, Stato occidentale degli USA: sono rimasti coinvolti ben 30 veicoli, secondo il Montana Highway Patrol.

I funzionari hanno riferito che l’incidente è avvenuto sulla I-90: la causa potrebbe essere stata la strada ghiacciata sullo Yellowstone River Bridge.

Non ci sono state vittime nell’incidente, ma MHP ha confermato che due persone sono rimaste gravemente ferite.

L’autostrada è stata chiusa per diverse ore, in quanto le squadre di soccorso hanno lavorato a lungo per aiutare le persone rimaste bloccate nelle auto.