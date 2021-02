USA, strade ghiacciate in Texas: maxi tamponamento a catena vicino Forth Worth, 6 morti e decine di feriti [FOTO]

E’ salito ad almeno 6 morti ed almeno 65 feriti il bilancio di un maxi tamponamento a catena avvenuto ieri in Texas, sulla Interstate 35, vicino Fort Worth: lo riporta ABC News. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per estrarre dalle lamiere contorte decine di persone che erano rimaste intrappolate nei loro veicoli. Lo schianto ha coinvolto numerose auto e mezzi pesanti, circa 130 in totale.

Nevischio, pioggia e e strade scivolose avrebbero contribuito alla collisione, secondo quanto ha dichiarato alla CNN l’agente Daniel Segura.

Lo storm chaser Jason McLaughlin ha spiegato durante un’intervista a The Weather Channel che più probabilmente è stato il ghiaccio formatosi sulla strada a portare molti conducenti e autisti a perdere il controllo dei loro veicoli, “e quando ciò è accaduto, gli altri si sono ammassati dietro di loro“.